Маск: Украина потеряет еще больше людей и территорий, если не начнет переговоры

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Украина потеряет еще больше людей и территорий, если не начнет переговоры. Потерю территорий в случае отказа от переговоров он предрек Киеву в посте на платформе X.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины: больше людей уходит из жизни и больше территорий будет потеряно», — высказался бизнесмен. Предприниматель также выразил мнение, что Вооруженные силы Украины отправляют людей на фронт «впустую».

Ранее Маск согласился с мнением о том, что украинский конфликт истощил военные запасы США.

До этого Маск также негативно оценил украинское контрнаступление. Бизнесмен подчеркнул, что наступательные операции ничего не принесли стране и только ослабили ее.

