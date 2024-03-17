Маск предрек Украине потерю территорий в случае отказа от переговоров
Маск: Украина потеряет еще больше людей и территорий, если не начнет переговоры
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Украина потеряет еще больше людей и территорий, если не начнет переговоры. Потерю территорий в случае отказа от переговоров он предрек Киеву в посте на платформе X.
«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины: больше людей уходит из жизни и больше территорий будет потеряно», — высказался бизнесмен. Предприниматель также выразил мнение, что Вооруженные силы Украины отправляют людей на фронт «впустую».
Ранее Маск согласился с мнением о том, что украинский конфликт истощил военные запасы США.
До этого Маск также негативно оценил украинское контрнаступление. Бизнесмен подчеркнул, что наступательные операции ничего не принесли стране и только ослабили ее.