Маск согласился с мнением об истощении военных запасов США из-за Украины

Илон Маск согласился с мнением об истощении запасов оружия США из-за Украины

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что украинский конфликт истощил военные запасы США. Об этом он заявил в посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Неоконсерваторы ведут себя так, как будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты», — написал в X американский бизнесмен Дэвид Сакс. Он добавил, что в результате США «по глупости истощили свои запасы оружия в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать».

«Да», — отреагировал на его пост Маск.

Ранее Маск негативно оценил украинское контрнаступление. Бизнесмен подчеркнул, что наступательные операции ничего не принесли стране и только ослабили ее.

Перед этим Маск предрек падение США из-за массовой миграции. Он обвинил американские власти в злоупотреблении законами о предоставлении убежища.