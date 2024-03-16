Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 16 марта 2024Мир

Маск согласился с мнением об истощении военных запасов США из-за Украины

Илон Маск согласился с мнением об истощении запасов оружия США из-за Украины

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что украинский конфликт истощил военные запасы США. Об этом он заявил в посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Неоконсерваторы ведут себя так, как будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты», — написал в X американский бизнесмен Дэвид Сакс. Он добавил, что в результате США «по глупости истощили свои запасы оружия в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать».

«Да», — отреагировал на его пост Маск.

Ранее Маск негативно оценил украинское контрнаступление. Бизнесмен подчеркнул, что наступательные операции ничего не принесли стране и только ослабили ее.

Перед этим Маск предрек падение США из-за массовой миграции. Он обвинил американские власти в злоупотреблении законами о предоставлении убежища.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом. Чем вызвано поведение президента США и при чем здесь голоса избирателей

      В Белгороде снаряд разорвал легковушку и попал на видео

      Врач назвал простые упражнения для борьбы с головной болью

      В Петербурге нашли «инопланетный космический корабль»

      В МИД России предупредили Армению о последствиях антироссийского курса

      На Украине начали эвакуацию жителей граничащих с Россией территорий

      Два человека погибли при новом обстреле Белгородской области со стороны Украины

      Пострадавшим от лесных пожаров в Приморье пообещали компенсации

      Маск согласился с мнением об истощении военных запасов США из-за Украины

      Известного российского актера обокрали почти на 200 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше