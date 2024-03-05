Маск предрек падение США из-за массовой миграции

Бизнесмен Илон Маск: США падут, если попытаются поглотить мир

США падут, если попытаются поглотить мир. Такое будущее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предрек стране из-за массовой миграции, сообщает РИА Новости.

Один из пользователей социальной сети X, владельцем которой является Маск написал пост, в котором заявил, что американская граница открыта всему миру. Пользователь также подчеркнул, что правительство США злоупотребляет законами о предоставлении убежища.

«Америка падет, если попытается поглотить мир», — ответил Маск на пост пользователя.

Ранее Маск согласился с необходимостью роспуска Североатлантического альянса. Он поддержал мнение американского бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что после роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза, НАТО тоже должен был прекратить свое существование.