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10:02, 3 марта 2024Мир

Маск согласился с необходимостью роспуска НАТО

Маск согласился с Саксом в необходимости роспуска НАТО

Фото: Lukasz Glowala / Unsplash

После роспуска Организации Варшавского договора и распада Советского Союза главный противник — Североатлантический альянс — тоже должен был прекратить свое существование. Об этом в соцсети Х заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс, с мнением которого согласился миллиардер и инженер Илон Маск.

Сакс написал, что после распада СССР целью НАТО стало расширение за счет стран бывшей Организации Варшавского договора. Это создало вокруг альянса враждебность.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — согласился с ним Маск.

Ранее глава SpaceX заявил, что слова президента США Джо Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции — наглая ложь. По словам предпринимателя, к миграционному кризису привели изданные администрацией президента указы.

Также в феврале Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не проиграет в конфликте на Украине.

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      Иван Потапов
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