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00:58, 3 марта 2024Мир

Маск обвинил Байдена во лжи

Маск: слова Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции — ложь

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Слова главы США Джо Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции — наглая ложь, заявил бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцести X.

По словам предпринимателя, к миграционному кризису привели изданные администрацией президента указы. «Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью», — отметил он.

Ранее Маск заявил, что США превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.

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      Марина Совина
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