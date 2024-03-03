Маск обвинил Байдена во лжи

Маск: слова Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции — ложь

Слова главы США Джо Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции — наглая ложь, заявил бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцести X.

По словам предпринимателя, к миграционному кризису привели изданные администрацией президента указы. «Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью», — отметил он.

Ранее Маск заявил, что США превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.