Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 13 марта 2024Мир

Илон Маск негативно оценил украинское контрнаступление

Маск заявил, что бесполезные попытки наступления только ослабили Украину
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Наступательные операции Украины ничего не принесли и только ослабили ее. Украинское контрнаступление негативно оценил американский предприниматель Илон Маск в своей соцсети X.

«Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции», — отметил он. Маск подчеркнул, что вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных операциях.

По его словам, логичным шагом в данный момент будет укрепление позиции вдали от нынешней линии конфликта.

Ранее Маск согласился с президентом России Владимиром Путиным и посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при критической угрозе.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России оценили решение Еревана вывести российских военных из Звартноца

      Обвинение заявило отвод присяжным по делу о похищении российского бизнесмена

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Стало известно о большой удаче для российских мусульман

      На Восточный доставлен «Фрегат»

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Пассажир самолета попытался вломиться в кабину пилотов и пошел под суд

      Поставкам российского угля за рубеж предсказали падение до минимума

      Россиянин с ножом напал на девушку в московском метро из-за отказа познакомиться

      Лидер преступного мира России досрочно выйдет на свободу. Шакро Молодой давал взятки генералам СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше