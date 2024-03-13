Илон Маск негативно оценил украинское контрнаступление

Маск заявил, что бесполезные попытки наступления только ослабили Украину

Наступательные операции Украины ничего не принесли и только ослабили ее. Украинское контрнаступление негативно оценил американский предприниматель Илон Маск в своей соцсети X.

«Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции», — отметил он. Маск подчеркнул, что вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных операциях.

По его словам, логичным шагом в данный момент будет укрепление позиции вдали от нынешней линии конфликта.

Ранее Маск согласился с президентом России Владимиром Путиным и посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при критической угрозе.