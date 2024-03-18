В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому
В петербургском поселке Шушары двухмесячного мальчика госпитализировали с кровотечением после обрезания на дому. Об этом сообщает «Фонтанка».
По сведениям издания, обрезание младенцу провели не из религиозных соображений, а по медицинским показаниям. Ребенку был поставлен соответствующий диагноз, однако родители решили провести операцию на дому, а не в условиях больницы.
Для этого в квартиру они пригласили хирурга из центральной районной больницы Тосно. Доктор — уроженец Таджикистана, получил российское гражданство в 2009 году.
Правоохранительные органы начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Мордовии младенец попал в больницу из-за лечения картошкой в домашних условиях. Врачи диагностировали у трехмесячного мальчика ожоги спины первой, второй и третьей степени. Его поместили в реанимационное отделение.