В Петербурге младенца госпитализировали после обрезания на дому

В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому

В петербургском поселке Шушары двухмесячного мальчика госпитализировали с кровотечением после обрезания на дому. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, обрезание младенцу провели не из религиозных соображений, а по медицинским показаниям. Ребенку был поставлен соответствующий диагноз, однако родители решили провести операцию на дому, а не в условиях больницы.

Для этого в квартиру они пригласили хирурга из центральной районной больницы Тосно. Доктор — уроженец Таджикистана, получил российское гражданство в 2009 году.

Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии младенец попал в больницу из-за лечения картошкой в домашних условиях. Врачи диагностировали у трехмесячного мальчика ожоги спины первой, второй и третьей степени. Его поместили в реанимационное отделение.