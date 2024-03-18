В Приднестровье возбудили уголовное дело после удара по военному вертолету

СК Приднестровья возбудил дело о диверсии после удара по военному вертолету

Следственный комитет (СК) Приднестровья возбудил уголовное дело о диверсии после удара по военному вертолету МИ-8, который находился в воинской части в Тирасполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания», — говорится в сообщении СК.

Следствие предполагает, что удар был сделан при помощи FPV-дрона. Для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник, назначена специальная экспертиза.

В воскресенье, 17 марта, около 12:09 неизвестный атаковал воинскую часть в Тирасполе при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва сгорел находившийся на аэродроме вертолет.