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18:21, 17 марта 2024Бывший СССР

Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье

После атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье произошел взрыв

Фото: Unsplash

Из-за атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье произошел взрыв и возник пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, в результате инцидента, произошедшего в столице непризнанной республики Тирасполе, жертв нет. После атаки беспилотника сгорел находившийся на аэродроме вертолет, уточняют «Новости Приднестровья».

В начале марта, комментируя ситуацию в Приднестровье, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее далекой от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой 13 марта в ходе совместного с украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинга в Киеве заявил об отсутствии предпосылок для эскалации в республике, сославшись в том числе на информацию от «партнеров на Украине».

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      Дмитрий Воронин
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