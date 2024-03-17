Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье

После атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье произошел взрыв

Из-за атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье произошел взрыв и возник пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, в результате инцидента, произошедшего в столице непризнанной республики Тирасполе, жертв нет. После атаки беспилотника сгорел находившийся на аэродроме вертолет, уточняют «Новости Приднестровья».

В начале марта, комментируя ситуацию в Приднестровье, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее далекой от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой 13 марта в ходе совместного с украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинга в Киеве заявил об отсутствии предпосылок для эскалации в республике, сославшись в том числе на информацию от «партнеров на Украине».