В Раде за один день рассмотрят 1300 поправок к законопроекту о мобилизации

Комитет Рады по обороне за день рассмотрит 1300 поправок к закону о мобилизации

Комитет Верховной Рады по обороне за один день рассмотрит почти 1300 поправок к закону о мобилизации. Об этом в Telegram рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

«Комитет по вопросам обороны решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации. Я так понимаю наиболее популярная часть будет рассматриваться. Завтра на заседании пройдет почти 1300 правок», — говорится в публикации.

Нардеп отметил, что на голосовании будут поправки начиная с номера 875 по номер 2104.

Ранее в Раде объяснили причину задержки новых чтений по закону о мобилизации. По словам народного депутата Александра Дубинского, крупные оппозиционные партии ведут торги с Офисом президента Украины и пытаются добиться от власти различных преференции в обмен на свои голоса.