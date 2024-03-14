Депутат Рады назвал ее созыв самым слабым в истории

Депутат Рады Железняк: нынешний созыв парламента самый слабый в истории

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк назвал нынешний созыв украинского парламента самым слабым в истории страны. Причины этого он перечислил в Telegram.

По его словам, поддерживающее власть большинство депутатов «сознательно и добровольно передало все рычаги влияния офису президента». Парламент превратился в место, где не принимают стратегические политические решения.

Кроме того, Железняк утверждает, что Рада не может влиять на кадровую политику исполнительной ветви власти, не составляет собственной повестки дня, и даже решение о проведении заседания принимают в офисе Владимира Зеленского.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина находится в состоянии парламентского кризиса, а в Верховной Раде происходит бардак.