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12:31, 18 марта 2024Россия

В России захотели денонсировать подписанное в 1998 году соглашение с Украиной

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство России захотело денонсировать соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Законопроект об этом внесен в Госдуму и опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, кабмины двух стран подписали соглашение в Москве в 1998 году. Украина ратифицировала документ в 1999-м. Однако он вступил в силу только в 2012 году после ратификации Россией.

Соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве, открытого в 2007-м. «После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок», — объяснили авторы законопроекта, добавив, что центр вынужденно свернул работу в 2021 году из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества.

В свою очередь, Россия в рамках соглашения открыла в Москве Национальный культурный центр Украины. После начала в феврале 2022 года специальной военной операции, разрыва дипломатических отношений между странами и отъезда сотрудников украинских представительств на Украину центр также приостановил деятельность. «При этом он все еще пользуется функциональным иммунитетом, поскольку соглашение формально продолжает действовать», — подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации подписанного в 1956 году соглашения с Великобританией, разрешающего британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Как отмечалось в документе, договоренность имела преимущественно одностороннюю направленность, а также не приносила дохода российской стороне.

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      Константин Лысяков
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