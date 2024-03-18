В России заявили о получении карт-бланша на достижение целей спецоперации

Военный обозреватель Рожин: Россия получила карт-бланш на достижение целей СВО

Военный обозреватель Борис Рожин заявил, что после выборов президента России руководство страны получило «фактический карт-бланш» на действия, направленные на выполнение задач специальной военной операции (СВО). Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Царьградом».

«Даже больший [карт-бланш], чем в 2022 году, когда поддержка Путина и СВО составляла в среднем 70-72 процента», — подчеркнул Рожин. Рожин не исключил усиления западнических настроений, но уточнил, что это произойдет «не в обозримой перспективе».

В заключение обозреватель отметил, что у Запада не вышло сокрушить Россию ни экономическими методами, ни подпитываемым антивоенным движением.

У Запада не получилось разбить Россию на поле боя. И сегодня стало очевидным, у Запада не получилось подорвать Россию путем террора и запугивания Борис Рожин военный обозреватель

Ранее президент России Владимир Путин высказался о приоритетных задачах после переизбрания. Глава государства заявил, что его целями станут укрепление обороны и решение вопросов спецоперации. Он также отметил, что считает важным реализацию планов, озвученных в ходе предвыборной кампании.