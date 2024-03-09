«В наши планы это не входит». В России открестились от намерения устранить Зеленского и назвали более важные цели

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского

Россия не планирует устранять президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он призвал членов Совета безопасности ООН задуматься о возможностях Москвы. Дипломат также подчеркнул, что у России есть «задачи поважнее». В частности, он указал на тот факт, что российская армия смогла уничтожить цех по производству морских беспилотников. По словам Полянского, эта цель «гораздо важнее», чем Зеленский.

Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? Дмитрий Полянский первый зампостпреда РФ при ООН

«А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — добавил дипломат.

Ранее с аналогичным заявлением выступил первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что, если была бы поставлена такая цель, то российские ракеты попали бы по ней.

Удар по Одессе произошел во время встречи Зеленского с премьером Греции

6 марта Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы. Там, согласно данным оборонного ведомства, осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был поражен, утверждает ведомство.

Как отметил сам украинский лидер, российская сторона показала таким образом неуважение, так как вместе с ним в этот момент находился премьер-министр Греции.

Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае, это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства Владимир Зеленский президент Украины

По словам Зеленского, он не только слышал, но и видел взрыв. Он подчеркнул, что подобные ситуации показывают, что Украине нужно лучше защищаться, в частности, используя системы противовоздушной обороны.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут уничтожить. По его словам, они стали «отработанными фигурами» для США.

В России Одессу назвали русским городом

В феврале Медведев заявил, что Одесса является русским городом. Он также призвал ее «вернуться домой». «Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — заявил Медведев.

Русским городом Одессу считает и президент России Владимир Путин. В декабре прошлого года он назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, напомнил Путин. «При чем здесь Украина-то? (...). Одесса — вообще русский город» — сказал он.

Кроме того, в октябре 2022 года, говоря о спецоперации, российский лидер подчеркнул, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов.