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18:40, 6 марта 2024Бывший СССР

Зеленский появился на публике после взрыва в Одессе

Зеленский появился вместе с премьером Греции Мицотакисом после взрыва в Одессе

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский появился на публике вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом после сообщений о взрыве в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Зеленский прокомментировал мощный взрыв в Одессе во время визита Мицотакиса. По его словам, в результате инцидента есть жертвы.

«Это говорит о том, что нам прежде всего нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны», — заявил украинский президент. Мицотакис также прокомментировал взрыв, сообщив, что он прогремел в момент, когда Зеленский объяснял греческой делегации значение порта Одессы.

О взрыве в порту Одессы стало известно днем 6 марта. Сразу после информации о взрыве одесские Telegram-каналы сообщили о визите Зеленского в город.

Позднее греческое издание «Прототема» заявило, что взрыв произошел в 150 метрах от греческой делегации, в которую, помимо премьера, входили восемь человек и их охрана. При этом уточняется, что представители властей Греции не пострадали.

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      Юрий Леонов
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