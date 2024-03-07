Зампред СБ РФ Медведев: удара по кортежу Зеленского не было

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опроверг удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Он подчеркнул, что, если была бы поставлена такая цель, российские ракеты попали бы по ней.

Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зеленский был в городе во время удара по ангару

6 марта Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы. Там, согласно данным оборонного ведомства, осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был поражен.

В этот же день в городе находился Зеленский, который должен был встретиться с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. После информации об ударе в сети появилось видео с кортежем из нескольких лимузинов и микроавтобусов, где, согласно данным СМИ, находился украинский президент.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Позже греческие СМИ сообщили, что в результате атаки ни Зеленский, ни представители греческих властей не пострадали. CNN сообщило, что взрыв произошел в 500 метрах от колонны, в которой ехали политики. В результате кортеж ощутил незначительные последствия удара и увидел «грибовидное облако» дыма.

Зеленский заявил, что видел взрыв

Спустя несколько часов после информации о взрыве Зеленский появился на публике вместе с премьер-министром Греции. Мицотакис отметил, что удар был нанесен в то время, когда Зеленский объяснял греческой делегации значение порта Одессы.

Позже Зеленский добавил, что не только слышал, но и видел взрыв, произошедший в Одессе.

Украине предрекли потерю Одессы

В день удара по ангару журналисты итальянской газеты Fatto Quotidiano предрекли Украине потерю контроля над Одессой. «В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, в 2024 году есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу», — говорится в материале.

По мнению журналистов, с каждым днем положение Киева и самого Зеленского становится все хуже, особенно после потери Авдеевки. Они подчеркнули, что сейчас у ВСУ нет ни денег, ни оружия, ни солдат, ни боеприпасов.

В феврале Медведев заявлял, что Одесса является русским городом, и призывал ее «вернуться домой».