Стали известны подробности о взрыве в Одессе рядом с кортежем Зеленского

CNN: взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского

Ракетный удар в Одессе произошел в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Новые подробности о случившемся 6 марта сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно, взрыв произошел в 500 метрах от колонны, в которой ехали политики. По словам источника, кортеж ощутил последствия удара рядом и увидел «грибовидное облако» дыма.

В Одессе в минувшую среду около полудня была объявлена воздушная тревога. Почти сразу после этого в порту города прогремел взрыв.

В СМИ подтвердили, что в этот день президент Украины планировал провести в Одессе встречу с греческим премьером. Позднее издание «Прототема» заявило, что взрыв случился в 150 метрах от делегации, в которую помимо Мицотакиса также вошли восемь человек и охрана.

Взрывы в Одессе также прокомментировали в Министерстве обороны России. В ведомстве рассказали, что удар был нанесен российскими войсками по ангару, в котором осуществлялась подготовка к боевым действиям украинских безэкипажных катеров.