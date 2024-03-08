Зеленский рассказал, как попал под обстрел с премьером Греции в Одессе. Из-за этого он обвинил Путина в неуважении

Зеленский обвинил Путина в неуважении к премьеру Греции Мицотакису

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил российского президента Владимира Путина в неуважении после удара по порту Одессы, который произошел во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Глава Украины рассказал подробности обстрела города.

Зеленский отметил, что, по его ощущениям, взрыв прогремел в 300-400 метрах от него. «Мы были в порту. Да, в нескольких сотнях, 300-400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла», — вспоминает тот день украинский президент.

О взрыве в порту Одессы стало известно днем 6 марта. В тот день греческое издание «Прототема» заявляло, что взрыв произошел в 150 метрах от греческой делегации, в которую, помимо премьера, входили восемь человек и их охрана. При этом уточняется, что представители властей Греции не пострадали.

Премьер Греции удивился обстрелу Одессы

Зеленский утверждал, что не только слышал, но и видел взрыв. По словам украинского лидера, греческий премьер удивился произошедшему. По воспоминаниям Мицотакиса, взрыв прогремел в момент, когда Зеленский объяснял греческой делегации значение порта Одессы. «Он был очень удивлен, а я нет», — заключил Зеленский.

Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае, это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям из других государств. Вы видите, что от России, от Путина его просто нет — ударить баллистической ракетой во время визита премьер-министра Греции Владимир Зеленский президент Украины

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

После новостей об ударе по Одессе 6 марта Зеленский выступил с комментарием. Он заявил, что подобные ситуации показывают, что Украине нужно лучше защищаться, в частности, используя системы противовоздушной обороны.

Днем позже Мицотакис назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Киев в военном и экономическом плане столько, сколько необходимо. «Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул политик в ходе конференции Европейской народной партии в Бухаресте.

Минобороны России назвало цели удара в Одессе

6 марта Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы. Там, согласно данным оборонного ведомства, осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был поражен, утверджает ведомство.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опроверг планы по удару по кортежу Владимира Зеленского в Одессе. Он подчеркнул, что, если была бы поставлена такая цель, то российские ракеты попали бы по ней.

Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

В феврале Медведев заявил, что Одесса является русским городом и призвал ее «вернуться домой». Русским городом Одессу считает и Владимир Путин. В октябре 2022 года, говоря о спецоперации, он подчеркнул, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов.