Зеленский обвинил Путина в неуважении к премьеру Греции после удара по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в неуважении после удара по порту Одессы, который произошел во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В интервью итальянскому телеканалу RAI Зеленский отметил, что, по его ощущениям, взрыв прогремел в 300-400 метрах от него.

«Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае, это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям из других государств. Вы видите, что от России, от Путина его просто нет — ударить баллистической ракетой во время визита премьер-министра Греции... Он был очень удивлен, а я нет», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что благодарен за помощь лидерам стран Запада, которая «важна для защиты международного права». Он отдельно подчеркнул, что «если Украина падет, то Россия нападет на страны НАТО», и в этом случае им придется заплатить очень высокую цену, отправив своих солдат.

Ранее стало известно, что Зеленский и Мицотакис находились в Одессе во время взрыва в порту. Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы. Там, согласно данным оборонного ведомства, осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Объект был поражен.