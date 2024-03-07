Премьер Греции назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину

Премьер Греции Мицотакис назвал Россию врагом Европы и пообещал поддержать Киев

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Киев в военном и экономическом плане столько, сколько необходимо, передает РИА Новости со ссылкой на эфир греческого телевидения ERT.

«В этот мрачный для Европы час мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул политик в ходе конференции Европейской народной партии в Бухаресте.

Он также указал на инцидент в Одессе, который произошел накануне. Мицотакис сообщил, что российская ракета попала в порт, когда премьер Греции посещал его вместе с Владимиром Зеленским.

Политик добавил, что случившееся не повлияет на его позицию по поддержке Киева, отметив, что европейские страны остаются едиными в этом решении. Он также призвал другие государства достичь минимального уровня расходов на оборону НАТО в два процента для укрепления обороны.

Ранее стало известно, что Зеленский и Мицотакис находились в Одессе во время взрыва в порту. Премьер-министр Греции заявил, что удар был нанесен в то время, когда украинский лидер объяснял греческой делегации значение порта. Позже Зеленский добавил, что не только слышал, но и видел взрыв.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы. Там, согласно данным оборонного ведомства, осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Объект был поражен.