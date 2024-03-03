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21:21, 3 марта 2024Мир

В США допустили ликвидацию Зеленского и Буданова

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США могут ликвидировать Зеленского и Буданова

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут уничтожить, так как для США они стали «отработанными фигурами». Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт отметил, что у Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми.

«Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них», — подчеркнул Джонсон.

Он предположил, что Зеленский и Буданов скоро узнают, что они стали не нужны Западу. По мнению Джонсона, Зеленскому может повезти, он выживет и скроется. Однако вероятность, что президента Украины ликвидируют, остается высокая.

Ранее Джонсон заявил, что в обозримом будущем ВСУ будут вынуждены повсеместно отступать, не имея резервов для восполнения потерь. По его словам, украинская армия осталась без натренированных солдат, обучение которых займет до трех месяцев, и поэтому украинские власти вынуждены «хватать людей на улицах».

Также Ларри Джонсон отметил, что Вооруженные силы Украины не смогут победить в конфликте с Россией, потеря Авдеевки означает ухудшение обстановки для Киева и сигнал к скорому военному поражению.

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      Марина Совина
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