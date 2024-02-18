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16:13, 18 февраля 2024Мир

В США указали на ухудшение обстановки для ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине приближается к поражению ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить в конфликте с Россией, потеря Авдеевки означает ухудшение обстановки для Киева и сигнал к скорому военному поражению. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ, аналитик Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«[Потеря Авдеевки это] одна из тех ситуаций, когда ВСУ терпят сокрушительное поражение. У них не осталось никаких переданных от США ресурсов, на которые они могли бы положиться. У них нет людской силы в резерве, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска. Полагаю, что мы подошли к финалу, потому что Украина терпит поражение не в одном месте, ей приходится отводить войска в том числе и из других районов», — указал аналитик.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал наращивать помощь Киеву и отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев. «Мы не можем больше говорить, "давайте подождем европейских выборов", или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — сказал он.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республики. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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