Среда обитания
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13:43, 18 марта 2024Среда обитания

В российском городе начали сливать нечистоты в лес

В Липецке появились черные ассенизаторы

Кадр: Telegram-канал «Липецкач • Новости Липецка»

Жители Липецка пожаловались на черных ассенизаторов, которые сливают нечистоты в неположенных местах. Об этом сообщают «Новости Липецка».

Так, по словам горожан, незаконный слив был замечен на улице Ковалева, где жидкость сливали в колодец. Кроме того, машину незаконных ассенизаторов периодически видят в районе Ниженка.

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В Тракторном районе местные жители раз в неделю наблюдают, как незаконно работающие ассенизаторы сливают стоки в лес. Житель этого района Евгений Смирнов рассказал о конфликте с одним из них. Смирнов хотел записать номер машины, но тот оказался замазан грязью. «Тогда я пригрозил водителю, что обращусь в правоохранительные органы, на что в ответ услышал смех. Я сказал, чтобы ассенизатор уезжал, иначе позову на помощь соседей, и ему не поздоровится. Тогда он вылез из кабины и замахнулся на меня монтировкой», — поделился он.

В городе также наблюдаются проблемы с канализацией. Так, жители Технической улицы пожаловались на потоп из нечистот, который не убирают несколько дней. По их словам, обращения уже поданы во все инстанции, но к результату это пока не привело.

Ранее стало известно, что фекалии затопили центр Читы в районе торгового центра «Арена». Сточные воды разлились от улицы Красной Звезды до Каштакского кольца из-за засора.

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      Мария Черкасова
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