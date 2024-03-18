Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:32, 18 марта 2024Среда обитания

Центр российского города затопили фекальные реки

Центральную улицу Читы затопило сточными водами

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Центр Читы затопили фекальные реки. О коммунальной аварии порталу «Чита.ру» сообщили местные жители.

Инцидент произошел в районе торгового центра «Арена». В результате засора сточные воды разлились от улицы Красной Звезды до Каштакского кольца. Для устранения последствий повреждения канализационных сетей на место прибыли специалисты коммунальных служб. Причины произошедшего выясняются.

В конце февраля в Кемерово прорыв магистрали с холодной водой загнал автомобили в «ледяную ловушку». В 30-градусный мороз вода замерзла моментально, а вместе с ней и припаркованные машины. В январе нечистотами затопило Новочеркасск. На решение проблемы коммунальщикам не хватило недели. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Аналогичная ситуация произошла и в городе Вилково Одесской области, который также называют «украинской Венецией». Из-за неполадок в вакуумной канализации грязные стоки потекли в Дунай.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Талибы нанесли удары по Пакистану

      На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

      Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

      МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

      Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших выборах президента России

      Президент Молдавии назвала провокацией удар по вертолету в Приднестровье

      Песков назвал абсурдными призывы не признавать законность выборов в России

      Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше