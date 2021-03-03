«Украинскую Венецию» залило нечистотами

Город Вилково в Одесской области, который также называют «украинской Венецией» залило нечистотами из-за проблем с вакуумной канализацией. Ее работу остановили, так как от электричества отключили помповые станции. Об этом стало известно из сюжета программы ТСН, который опубликован на YouTube.

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Электричество на станциях отключили за долг в семь тысяч гривен (более 18 тысяч рублей). В итоге емкости канализации оказались переполнены, из-за чего грязные стоки потекли в Дунай. Из-за аварии пострадали около 30 объектов, включая школы и больницы. На данный момент жители не могут в полной мере пользоваться системой.

По данным журналистов, канализацию в Вилково оборудовали три года назад. Для ее строительства европейские партнеры страны выделили 4,5 миллиона евро. Мера должна была предотвратить попадание отходов в Дунай. Один из экологов назвал сложившуюся ситуацию ударом по имиджу Украины и по туризму. По словам эксперта, проблему нужно решать в оперативном порядке, чтобы система не вышла из строя.

В декабре 2020 года несколько улиц в российском городе Волгодонске затопило фекалиями. Коммунальщики не успели вовремя устранить последствия аварии, из-за чего ситуация ухудшилась. Городские власти решили ввести в городе режим чрезвычайной ситуации и пообещали продезинфицировать дороги. Позже выяснилось, что местный водопровод был полностью изношен.

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