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08:14, 18 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе подростки угнали автомобиль и попали под условный срок

В Кемеровской области суд приговорил троих подростков к условному сроку за угон

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

В Кемеровской области суд приговорил 14-летнего местного жителя и двоих его 15-летних друзей к полутора годам лишения свободы условно за угон автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подростков признали виновными по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем») УК РФ. Они сотрудничали со следствием, раскаялись в содеянном и попали под условный срок.

По версии следствия, в июне 2023 года осужденные решили покататься на чужой машине. Ночью они пришли к припаркованному во дворе автомобилю и проникли в салон. Им удалось запустить двигатель, поэтому двое фигурантов отправились кататься на машине по городу. Сидевший за рулем несовершеннолетний не справился с управлением, и машина опрокинулась. Тогда осужденные оставили транспортное средства на одной из улиц города и скрылись с места преступления.

Ранее под Калининградом мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, пока ее хозяин расчищал снег.

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