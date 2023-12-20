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19:40, 20 декабря 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин угнал машину у расчищавшего снег мужчины и уехал домой

Под Калининградом пьяный житель угнал машину, пока ее хозяин расчищал снег

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Под Калининградом мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, пока ее хозяин расчищал снег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, все произошло в городе Светлый. С заявлением в отделение полиции обратился 37-летний местный житель. По словам потерпевшего, накануне он приехал к своему рабочему месту для расчистки снега и оставил ключи в припаркованном на обочине автомобиле Volkswagen. Когда мужчина отвлекся, его машину угнал неизвестный.

По записям с камер видеонаблюдения силовики установили злоумышленника — им оказался ранее судимый 35-летний житель Светлого. По словам мужчины, он в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части в шлепках и, заметив припаркованное авто, сел внутрь, чтобы погреться. Увидев в замке зажигания ключ, подозреваемый пересел за руль, завел машину и уехал домой спать, оставив угнанное транспортное средство около подъезда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 («Угон») УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На время проведения следствия фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье мужчина угнал машину и уснул в ее салоне.

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      Олеся Мицкевич
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