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11:15, 18 марта 2024Экономика

В создании «российских полок» в магазинах увидели риски

ФАС увидела риски подорожания товаров из-за создания «российских полок»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В правительстве РФ поддержало законопроект о создании в магазинах «российских полок». Об этом со ссылкой на документы кабмина сообщает газета «Известия».

Инициативу Татьяны Буцкой о создании в рознице и на маркетплейсах квоты до 50 процентов товарных площадей для продукции компаний, расположенных в РФ, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии, поддержали в Минпромторге, Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте и Минэкономразвития. Кабмин полагает, что это решение поддержит отечественную промышленность.

Однако риски в поправках в закон о торговле увидели в Федеральной антимонопольной службе(ФАС). Ведомство предупредило, что новые нормы никак не скажутся на отечественной промышленности и не повысят конкурентоспособность наших товаров. Вместо этого меры поддержки производителей могут привести к подорожанию товаров. Требование о квоте может быть «обременительно», бизнесу придется оперативно поставлять отечественные товары в труднодоступные районы, и эти затраты заложат в стоимость продукции, уверены в ФАС.

Наша цель — поддержать не только отечественных производителей, но и покупателей. Важно, чтобы документ нашел понимание у людей. Пока мы предлагаем распространить нормы проекта на непродуктовые товары, например бытовую химию. Возможно, в перспективе нормы коснутся пищевой продукции

автор инициативы, депутат Татьяна Буцкая

Проект не учитывает, что отечественные товары могут быть дороже импортных, а их «принудительная» продажа, может привести к падению спроса и причинить вред экономике отдельных категорий, предупредил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что есть более эффективные меры по поддержке отечественных производителей. Так власти могут стимулировать производство современных материалов, сырья и комплектующих с помощью субсидий, налоговых льгот, компенсации затрат на рекламу и иных мер, отметил председатель президиума Игорь Караваев.

Проект закона «о российской полке» разработала фракция «Единой России» в 2023 году. Действие поправок, которые закрепляют в торговых сетях обязательный минимум отечественной продукции, планировалось распространить на ретейлеров с оборотом более двух миллиардов рублей в год. Авторы утверждают, что инициатива решит проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов. Для этого товар должен быть произведен на территории страны, его изготовителем должно быть российское физлицо или фирма, не находящаяся под контролем иностранцев, а торговый знак должен быть зарегистрирован в России.

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      Вячеслав Агапов
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