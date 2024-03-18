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20:12, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Варламов сравнил популярный у туристов европейский город с Подмосковьем

Блогер Варламов: в Подмосковье чище, чем в Неаполе

Кадр: varlamov / YouTube

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Неаполе и сравнил этот популярный у туристов европейский город с Подмосковьем. В новом ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал, что в городах Московской области чище, чем в Италии.

Варламов поговорил со студентом из Королева Александром, обучающимся в Неаполе, и попросил сравнить европейский город с Подмосковьем. «Если брать Подмосковье — да, это более-менее чисто, более-менее опрятно и цивилизованно, если так можно сказать. Люди спокойные, никто внимания на тебя не обращает, никто на улице не буянит, даже ночью в целом спокойно», — сказал он.

Студент добавил, что в Неаполе атмосфера совершенно другая. Он отметил, что в этом итальянском городе намного грязнее, чем в Подмосковье. «Теперь жители Королева могут говорить, что у них почище, чем в Италии, а вот неаполитанцам гордиться нечем», — сказал в ответ на его слова Варламов.

Ранее Варламов посетил Египет и пожаловался на огромное количество мусора. «Сами жители, которые здесь живут, гадят на улице, прямо у себя под окнами. Все дома завалены мусором», — сказал блогер. Он назвал обстановку в городе Александрия «настоящим средневековьем».

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      Олег Давыдов
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