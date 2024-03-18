Ведущая культового шоу на Первом канале раскрыла влияние проекта на нее

Чурикова рассказала, что «Фабрика звезд» сформировала ее как профессионала

Ведущая культового музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Яна Чурикова раскрыла влияние проекта на ее карьеру. На эту тему она высказалась в новом выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube.

«Я абсолютно уверена, что именно "Фабрика" сформировала меня как профессионала, я вижу свой рост, я вижу, как я перестроила свою работу так, чтобы она соответствовала тому, что нужно этой программе», — рассказала Чурикова.

«Фабрика звезд», по ее словам, превратила ее в командного игрока. «Именно там я кайфанула от того, как делается крутое телевизионное шоу», — призналась ведущая проекта.

Ранее звезда пятого сезона «Фабрики звезд», певица Лерика Голубева рассказала о попадании на проект без кастинга. В беседе с Чуриковой Голубева отметила, что попасть на проект ей помог предприниматель Алексей Горобий, владелец популярных в начале 2000-х годов московских клубов.