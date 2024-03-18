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16:18, 18 марта 2024Силовые структуры

Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

В Москве суд отказал в домашнем аресте пенсионерки, мешавшей выборам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, просившего отправить под домашний арест пенсионерку за попытку помешать выборам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд отказался избирать фигурантке дела Петрухиной Т.В. меру пресечения. При рассмотрении данного вопроса было учтено состояние ее здоровья — наличие онкологического заболевания, преклонный возраст, раскаяние и признание вины.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ («Воспрепятствование работе избирательных комиссий»). Фабула дела не раскрывается. Петрухину отпустили домой.

18 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что поджоги и залив красками урн с бюллетенями являются жестом отчаяния со стороны антироссийски настроенных граждан. «Предполагая, какой результат [в ходе выборов] будет получен, они планировали массово заливать ящики с бюллетенями, чтобы их испортить. Это, знаете, жест отчаяния, потому что силы их скудны и жалки внутри страны», — пояснила она.

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      Любовь Ширижик
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