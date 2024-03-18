Памфилова назвала поджоги урн с бюллетенями жестом отчаяния

Памфилова: поджоги урн с бюллетенями — жест отчаяния от антироссийских граждан

Поджоги и заливки красками урн с бюллетенями являются жестом отчаяния со стороны антироссийски настроенных граждан. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

«Предполагая, какой результат [в ходе выборов] будет получен, они планировали массового заливать ящики с бюллетенями, чтобы их испортить. Это, знаете, жест отчаяния, потому что силы их скудны и жалки внутри страны», — пояснила она.

В России в период выборов президента зафиксировали случаи намеренной порчи гражданами урн на избирательных участках. Их, в частности, заливали зеленкой. Памфилова ранее называла таких злоумышленников подонками. Она также отмечала, что серьезных нарушений в процессе голосования за кандидатов на пост главы государства нет, а потому приходится «шерстить мусор».

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, напомнил об ответственность за порчу бюллетеней. Он заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.