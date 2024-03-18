Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:06, 18 марта 2024Интернет и СМИ

VK поможет российскому бизнесу

VK поможет российским компаниям облачной инфраструктурой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российская технологическая компания VK поможет отечественному бизнесу облачной инфраструктурой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 марта.

Уточнятся, что российский бизнес сможет получить бесплатный доступ к сервисам корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и к интранет-платформе для взаимодействия сотрудников VK People Hub на три месяца. Кроме того, VK Cloud предоставит на безвозмездной основе инфраструктуру и программное обеспечение для миграции ИТ-систем бизнеса и выделит грант, в два раза превышающий затраты компаний на сервисы сторонних провайдеров за февраль.

«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке», — отметил директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

VK WorkSpace предоставит компаниям, переходящим с зарубежных сервисов, безлимитный объем ящика для корпоративной почты и один терабайт на каждого пользователя для хранения файлов в облаке и работы с документами. Кроме того, бизнес получит доступ к корпоративному мессенджеру с расширенными инструментами для совместной работы команд. Им будут доступны аудио- и видеоконференции, чат-боты, календари и многое другое.

В свою очередь, платформа VK People Hub позволит сохранить и развить корпоративные базы знаний, а также повысить вовлеченность сотрудников. А сервисы для совместной работы упростят управление проектами и командами.

Команда VK Cloud обеспечит миграцию для простых проектов и расширенный консалтинг для сложных систем, а также бесплатную техническую поддержку бизнеса в круглосуточном режиме.

Ресурсы могут получить российские компании на территории РФ и Казахстана, где VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud. Подробности о поддержке бизнеса можно узнать на онлайн-вебинаре.

Ранее Банк России выпустил доклад, в котором говорилось, что российский бизнес ожидает в 2024 году роста производительности труда на 3,2 процента. Важными факторами в достижении этой цели станут роботизация линий и введение нового оборудования.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      В ЕС заявили о возможности сегодня договориться об использовании активов России

      Информация о смерти короля Великобритании оказалась фейком

      Вышедший на пенсию пилот арендовал Airbus и отвез 112 друзей на Гавайи

      Российский аналог SWIFT назвали невостребованным

      Боррель выразил недовольство выборами в России

      VK поможет российскому бизнесу

      Брошен вызов современной модели Вселенной

      Звезда фильма «Виват, гардемарины!» высказался об отношении коллег к СВО

      Нигер потребовал от американцев план вывода войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше