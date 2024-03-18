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14:41, 18 марта 2024Бывший СССР

Власти Украины заявили о планах получить членство в ЕС в течение двух лет

Шмыгаль: Киев сделает все для вступления Украины в ЕС в течение двух лет

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина планирует стать членом Европейского союза (ЕС) раньше запланированного срока. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал изданию Euractiv.

По его словам, председатель Европейского совета Шарль Мишель ранее говорил, что дальнейшее целевое расширение Евросоюза планируется в 2030 году. Однако, отмечает Шмыгаль, Киев собирается сделать все возможное для того, чтобы Украина вступила в ЕС раньше, «сразу после победы» в течение двух лет.

«Мы полагаем, что сможем начать переговоры о вступлении (в ЕС — прим. «Ленты.ру») в первой половине этого года», — добавил украинский премьер.

Ранее стало известно о затягивании переговорной рамки по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Как сообщила газета Politico, соответствующее соглашение по данным странам вряд ли может быть достигнуто до июня. Также выяснилось, что некоторые страны ЕС не поддерживают идею опережения Боснии и Герцеговины Украиной и Молдавией на пути получения членства Евросоюза.

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      Екатерина Грищенко
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