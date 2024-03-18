Во Франции сообщили о попытках Украины восполнить дронами дефицит снарядов

Франс Пресс: Украина надеется восполнить дефицит снарядов производством дронов

Украина надеется перекрыть нехватку артиллерийских снарядов массовым производством дронов. О попытке Киева восполнить дефицит сообщило агентство Франс Пресс, пишет РИА Новости.

«Украина полагается на массовое использование дронов, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов и подорвать военный потенциал России, но эксперты предупредили, что они не могут сместить баланс», — утверждается в сообщении французского агентства.

При этом дроны имеют значительный недостаток перед снарядами и могут поднять максимум только несколько килограммов взрывчатого вещества. Отмечается, что даже большое количество маленьких беспилотников не может сравниться с мощью артиллерии.

Ранее украинские офицеры заявили, что вооруженные силы республики не смогут долго удерживать фронт из-за дефицита боеприпасов и живой силы.