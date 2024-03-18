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09:03, 18 марта 2024Из жизни

Водитель экскаватора внезапно откопал древнеримскую скульптуру во время работы

В Великобритании водитель экскаватора нашел древнюю скульптуру во время работы

Кадр: Cover Media

В Великобритании на парковке откопали древнеримскую скульптуру возрастом 1,8 тысячи лет. Об этом сообщает Yahoo.

Находку внезапно сделали во время работ по созданию парковки возле города Стамфорд. Водитель экскаватора Грег Кроули работал на строительной площадке, когда заметил в земле кусок мрамора с человеческими чертами. Когда ковш машины впервые обнажил скульптуру, Кроули принял ее за обычный камень.

Оказалось, что мраморная голова — это часть древнего римского бюста. Вторую его часть нашли неподалеку через две недели. Специалисты датировали бюст I-II веком нашей эры. Доподлинно не известно, как артефакт оказался в Великобритании в таком специфическом месте. Однако, поскольку парковка находится возле особняка Burghley House, резиденции герцогов Эксетер, предполагается, что бюст мог привезти девятый граф Эксетер, который несколько раз совершал путешествия в Италию и привозил оттуда многочисленные артефакты.

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При этом остается загадкой, почему бюст был расколот на две части и закопан в землю. Определить, сколько времени скульптура провела в земле, эксперты не смогли. Реставраторы соединили части бюста, и теперь скульптура будет выставлена в Burghley House.

Ранее сообщалось, что историки раскрыли тайну древнеегипетских скульптур из Шотландии, которые ученик случайно нашел во дворе школы. Мальчик обнаружил артефакты, когда его отправили копать картошку.

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      Антонина Черташ
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