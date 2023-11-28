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10:39, 28 ноября 2023Из жизни

Раскрыта тайна найденных во дворе шотландской школы древнеегипетских скульптур

В Шотландии нашли владельца найденных во дворе школы древнеегипетских скульптур

Фото: Ostariyanov / Shutterstock / Fotodom

Историки раскрыли тайну древнеегипетских скульптур из Шотландии, которые ученик случайно нашел во дворе школы. Об этом сообщает Live science.

В 1952 году шотландский мальчик копал картошку во дворе своей школы, потому что его наказали за плохое поведение. Однако вместо картошки он обнаружил в земле древнюю египетскую статую. Она стала первой из целой серии находок на территории Мелвилл-Хауса, где во второй половине ХХ века размещалась школа, а до этого, во время войны, квартировали солдаты.

Эксперты долгие годы не могли ответить на вопрос, как исторические артефакты оказались в графстве Файф. Шотландские историки стали всерьез заниматься этим вопросом с 1984 года, когда группа подростков принесла найденную при помощи металлодетектора бронзовую статуэтку Элизабет Горинг, куратору Королевского шотландского музея в Эдинбурге (ныне Национальный музей Шотландии). Именно тогда Горинг выяснила, что артефакты находили там еще в 1952 и 1964 годах. Теперь исследователи полагают, что их привез в Шотландию Александр Лесли-Мелвилл, лорд Балгони — молодой наследник Мелвилл-Хауса, который отправился в Египет в 1856 году и ушел из жизни через год после возвращения в Великобританию.

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Балгони мог приобрести коллекцию во время своих путешествий, поскольку в этот период консулы и антиквары часто продавали древние артефакты иностранцам. После кончины Балгони его родня, вероятно, перенесла предметы в пристройку, которую позже снесли, а о скульптурах забыли.

Всего вокруг Мелвилл-Хауса до и в ходе раскопок нашли 18 предметов. Коллекция артефактов включает в почти 4000-летний бюст, вырезанный из красного песчаника, а также несколько бронзовых и керамических статуэток, датируемых периодом между 1069 и 30 годами до нашей эры.

Ранее сообщалось, что пара садовых украшений, которые владельцы считали позднейшими копиями древнеегипетских, оказались настоящими историческими артефактами возрастом 5000 лет и стоимостью 195 тысяч фунтов стерлингов (более 19 миллионов рублей). Скульптуры держала в саду семья из небольшого английского городка Клэр, графство Суффолк, Великобритания.

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      Антонина Черташ
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