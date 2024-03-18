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04:48, 18 марта 2024Бывший СССР

Военкоры узнали о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ перед уходом из сел

RusVesna: бойцы ВСУ расстреляли пенсионеров перед уходом из села в Запорожье

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пенсионеров перед уходом из села Мирное в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

О найденных телах пожилых людей сообщили разведчики Вооруженных сил России. Они провели рейд по поселку незадолго до того, как украинские войска оставили позиции и населенный пункт перешел под контроль Российской армии.

В сентябре 2023 года в Донецке к 22 годам колонии строгого режима приговорили 26-летнего военного медика мотопехотного батальона ВСУ Михаила Чистоплясова. Как установил суд, преступник расстрелял из автомата пенсионера в Мариуполе. 69-летний мужчина шел по Никопольскому проспекту, когда медик ВСУ открыл по нему огонь.

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      Марина Совина
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