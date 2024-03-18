Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 18 марта 2024Мир

В России оценили планы по созданию крупнейшей базы НАТО в Европе

Военный эксперт Евсеев: создание базы НАТО в Румынии является лишь планом

Фото: Florion Goga / Reuters

Российский военный эксперт Владимир Евсеев оценил в беседе с «Известиями» информацию о начале создания в Румынии крупнейшей базы НАТО на территории Европы. Как утверждает специалист, мир изменится после 2030 года, и по этой причине многие планы могут претерпеть серьезные изменения.

«Там хотят строить новую авиабазу Рамштайн, чтобы укрепить этот фланг, так как нет уверенности в Турции, поэтому базу и планируют делать именно на территории Румынии. Но все, что говорится о будущем дальше, чем следующий год и даже конец этого года, уже можно подвергать сомнению. Я считаю, что это пока больше планы, чем реальность», — высказался он.

Спикер напомнил, что в настоящий момент в Румынии располагается боевая группа войск НАТО, численность которой составляет до 1,5 тысячи военных. К 2025 году планируется расширить ее до четырех тысяч служащих, а также нарастить объемы вооружений.

Материалы по теме:
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024
Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных
Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных
Сегодня

«Я полагаю, что данная база предполагает развертывание именно этой бригады, и будет это отработано в ходе учений в мае следующего года. Если говорить про Черное море, то ни одно из государств, которые находятся в регионе, за исключением Турции и России, серьезного военно-морского потенциала не имеет», — констатировал Евсеев.

Ранее появились сообщения о том, что на территории Румынии собираются построить самую масштабную базу НАТО в Европе на основе комплекса «Михаил Когэлничану». Деятельность, направленная на расширение действующей базы, была начата в населенном пункте Михаил Когэлничану.

***
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В США заявили о меньшем получении разведданных о России при победе Трампа

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше