В России оценили планы по созданию крупнейшей базы НАТО в Европе

Военный эксперт Евсеев: создание базы НАТО в Румынии является лишь планом

Российский военный эксперт Владимир Евсеев оценил в беседе с «Известиями» информацию о начале создания в Румынии крупнейшей базы НАТО на территории Европы. Как утверждает специалист, мир изменится после 2030 года, и по этой причине многие планы могут претерпеть серьезные изменения.

«Там хотят строить новую авиабазу Рамштайн, чтобы укрепить этот фланг, так как нет уверенности в Турции, поэтому базу и планируют делать именно на территории Румынии. Но все, что говорится о будущем дальше, чем следующий год и даже конец этого года, уже можно подвергать сомнению. Я считаю, что это пока больше планы, чем реальность», — высказался он.

Спикер напомнил, что в настоящий момент в Румынии располагается боевая группа войск НАТО, численность которой составляет до 1,5 тысячи военных. К 2025 году планируется расширить ее до четырех тысяч служащих, а также нарастить объемы вооружений.

«Я полагаю, что данная база предполагает развертывание именно этой бригады, и будет это отработано в ходе учений в мае следующего года. Если говорить про Черное море, то ни одно из государств, которые находятся в регионе, за исключением Турции и России, серьезного военно-морского потенциала не имеет», — констатировал Евсеев.

Ранее появились сообщения о том, что на территории Румынии собираются построить самую масштабную базу НАТО в Европе на основе комплекса «Михаил Когэлничану». Деятельность, направленная на расширение действующей базы, была начата в населенном пункте Михаил Когэлничану.