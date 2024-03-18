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15:24, 18 марта 2024Забота о себе

Врач перечислила уменьшающие отечность продукты

Эндокринолог Янг призвала есть креветки для здоровья щитовидной железы

Фото: Daniel Klein / Unsplash

Люди, у которых есть гипотиреоз — заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы, часто сталкиваются с отеками, рассказала эндокринолог Екатерина Янг. В Telegram врач перечислила продукты, которые помогают уменьшить отечность.

По словам Янг, у людей с гипотиреозом возникает так называемая микседема кожи — поражение, при котором в глубоких слоях кожи откладываются гиалуроновая кислота, белки и другие вещества.

«Это проявляется сильной отечностью лица: узкие глазные щели, сглаженные черты лица, общая одутловатость. Отпечатки зубов на языке — тоже следствие отека», — предупредила доктор. При этом вывести жидкость из межклеточного пространства при гипотиреозе очень сложно.

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Эндокринолог отметила, что для правильной работы щитовидной железы необходим йод. Поэтому тем, кто сталкивается с отеками из-за гипотиреоза, она рекомендовала включить в рацион морскую рыбу, кальмаров, креветок и водоросли.

Ранее Янг развеяла главные мифы о витаминах. В частности, она отметила, что можно совмещать прием разных витаминов.

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      Вера Владзиевская
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