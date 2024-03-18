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01:23, 18 марта 2024Россия

В Кремле сообщили о планах Путина встретиться с военными

Песков: Путин ночью 18 марта планирует провести встречу с военными

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин ночью в понедельник планирует провести встречу с военными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что встреча состоится ближе к утру, поскольку Путину предстоит общение с сопредседателями своего избирательного штаба. «Думаю, минимум час они еще просидят», — отметил Песков.

Ранее Владимир Путин порассуждал о возможном конфликте России и НАТО. Он отметил, что в современном мире все возможно. При этом российский лидер указал, что вряд ли кто-то заинтересован в Третьей мировой войне.

Президент РФ также заявил, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. По его словам, перед страной стоит множество задач.

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      Марина Совина
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