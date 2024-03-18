ВСУ обстреляли район в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Глушковского района

Глушковский район Курской области с самого утра начали обстреливать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Глушковский район с самого утра опять подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

По его словам, под обстрел попали поселок Теткино и село Попово-Лежачи. В первом зафиксировали три прилета на территории одного из предприятий, обстрел повредил оборудование. Во втором населенном пункте повреждений нет.

Ранее сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. «Пожарные расчеты будут на месте, как только это будет безопасно. Собственнику окажем помощь в восстановлении имущества», — уточнил Роман Старовойт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.