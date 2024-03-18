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13:26, 18 марта 2024Бывший СССР

В России рассказали об ошибке ВСУ во время президентских выборов

Депутат Чепа назвал попытку срыва выборов в России ошибкой ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали помешать проведению президентских выборов в России с помощью атак беспилотников, обстрелов приграничных городов и попыток прорывов диверсионно-разведывательных групп, но это было ошибкой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он указал на то, что в наиболее пострадавших регионах явка оказалась самой высокой.

«Задачей ВСУ было максимально сорвать выборы или помешать их проведению. Эта задача не выполнена, ведь они просчитались: те регионы, которые больше всего были подвержены террористическим действиям, продемонстрировали самую высокую явку, там также самое большое количество голосов, отданных за президента», — сказал Чепа.

По мнению депутата, активность действий ВСУ против приграничных регионов России должна снизиться в ближайшее время. Причиной этого, в том числе, может стать сокращение поставок вооружений со стороны Запада и большие потери.

«Наши войска также ведут регулярную работу, мы понимаем, что такие вызовы требуют новых действий. Необходимо, в частности, создать коридор безопасности, который не позволит легко приблизиться к нашим границам, в том числе, с помощью беспилотников», — заключил политик.

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