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09:15, 19 марта 2024Среда обитания

Один вид недвижимости в российских столицах подешевел

«Яндекс Недвижимость»: цены на готовое жилье в Москве и Петербурге снизились

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на один вид недвижимости — вторичное жилье — в Москве и Санкт-Петербурге стали снижаться. Изменение стоимости квартир в российских столицах проанализировали специалисты «Яндекс Недвижимости». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лишь в этих двух мегаполисах страны, согласно подсчетам платформы, за последний месяц подешевело готовое жилье. В феврале стоимость квадратного метра в Москве опустилась на 0,7 процента. В Северной столице «квадрат» жилплощади стал дешевле на 0,4 процента.

Темпы годового роста цен в этих городах также замедлились. За это время московское жилье подорожало на 5,7 процента, а петербургское — на 3,6 процента. Ценник во Владивостоке поднялся лишь на 2,4 процента. В Сочи «вторичка» выросла в цене почти на 6 процентов. Интересно, что именно в этих городах, как отмечают аналитики, самые дорогие новостройки в России.

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За месяц выше всего цены на готовые квартиры поднялись в Краснодаре (на 3,2 процента), Казани (на 1,9 процента) и Перми (на 1,8 процента). В Сочи и Нижнем Новгороде этот вид жилья подорожал на 1,7 процента. За год существенный рост цен продемонстрировали Казань (на 21,2 процента), Омск (19,3 процента) и Ростов-на-Дону (16,3 процента). В Нижнем Новгороде показатель составил 14,7 процента, а в Перми — 12,7 процента.

Дороже всего вторичные квартиры обходятся москвичам (327 тысяч рублей за «квадрат») и сочинцам (285 тысяч рублей). За жилплощадь в Санкт-Петербурге придется платить по 200 тысяч рублей за «квадрат», а во Владивостоке — по 161 тысяче рублей. Самый большой разрыв в ценах на новое и готовое жилье зафиксирован в Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону.

Спад цен наблюдается на фоне высокой ключевой ставки. В таких условиях покупатель отдает предпочтение новостройкам, которые подпадают под льготную ипотеку, пояснили в компании. В экспозиции снижение цен не так заметно, так как не отражает готовность квартировладельцев к торгу.

Повышение спроса на новостройки ранее спрогнозировал эксперт Андрей Лобода. По его словам, к июню 2024 года показатель вырастет на 40-50 процентов. Интерес к этому виду жилья сохранится и в следующие два года.

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      Виктория Клабукова
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