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12:08, 18 марта 2024Среда обитания

Над зданием британского парламента нависла угроза обрушения

FT: зданию Вестминстерского дворца в Лондоне грозит обрушение

Фото: Hollie Adams / Reuters

Одной из главных достопримечательностей Лондона — Вестминстерскому дворцу — грозит обрушение. О подобном риске заявил директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант. Его слова приводит Financial Times (FT).

По его словам, здание британского парламента пребывает в плачевном состоянии. Каменная кладка на фасаде повреждена, в помещениях стоит запах сырости, а в подвалах снуют полчища крыс. В любой момент из-за электропроводки дворец может загореться. Угроза нависла над всем — от исторических фресок и гобеленов до зала заседаний палаты лордов. Помимо этого, канцерогенный асбест, использованный в отделке интерьеров, изо дня в день отравляет людей. В целом Вестминстерский дворец, как замечает Хант, оставляет впечатление «разложения».

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Необходимость реставрации подтвердили еще в 2012 году. В отчете 2015 года аудиторы огласили сумму, в которую выльется временный переезд парламента на время ремонтных работ — 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. Без этого реставрация займет 32 года, а ее стоимость достигнет 5,7 миллиарда фунтов. Уже в 2022 году в ходе предварительных расчетов выяснилось, что для проведения ремонта дворец потребуется закрыть на 12 лет. В противном случае расходы увеличатся до 22 миллиардов фунтов, а сроки завершения работ — до 76 лет. На этом обсуждение вопроса затихло.

Первые упоминания о королевской резиденции на берегу Темзы датируются XI веком. Свой современный облик Вестминстерский дворец приобрел в 1860-х годах после большого пожара. Во дворце свыше тысячи помещений, около 100 лестниц и несколько километров коридоров. Одна из башен здания — Биг-Бен — является символом Великобритании. В 1987 году Вестминстерский дворец был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что десятки школ, детских садов, больниц Лондона оказались под угрозой обрушения. Виной этому некачественный бетон, который широко использовался в 50-60-х годах.

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      Виктория Клабукова
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