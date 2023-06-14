Британские здания массово оказались под угрозой обрушения

The Guardian: множество зданий в Британии рискует обрушиться из-за некачественного бетона

Многие общественные здания в Великобритании оказались под угрозой разрушения из-за того, что были построены из некачественного бетона. Правительство страны начало обширную проверку таких сооружений, сообщает The Guardian.

Речь идет об армированном автоклавном ячеистом бетоне — его широко использовали при строительстве одно- и двухэтажных общественных зданий в Британии в 1950-1990-х годах. Такой материал легче обычного бетона, менее долговечен и сильнее подвержен разрушению от влаги. На этом фоне возникли опасения, что десятки школ, детских садов, больниц и других строений могут быть повреждены.

Впервые о прочности подобных зданий британское правительство задумалось в 2018 году, когда в здании начальной школы обрушилась крыша. Позже вопросом занялись Минздрав и Минобороны страны — на их балансе тоже есть сооружения из некачественного бетона.

По данным издания, властям Великобритании принадлежит портфель недвижимости на 158 миллиардов фунтов стерлингов (16,8 триллиона рублей). Однако точное количество проблемных зданий не известно. Усложняет ситуацию тот факт, что некоторую государственную собственность продали частному сектору — это затруднит расследование и увеличит траты.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк начал тонуть из-за небоскребов. Ученые выяснили, что вес многоэтажных зданий заставляет город опускаться ниже под воду. Каждый год Нью-Йорк проседает на один-два миллиметра, причем в некоторых районах процесс идет быстрее. Ученые подчеркивают, что хотя цифры небольшие, постепенное приближение к воде делает мегаполис уязвимым перед стихийными бедствиями.