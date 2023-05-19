Нью-Йорк начал тонуть из-за небоскребов

Вес небоскребов заставляет Нью-Йорк опускаться ниже под воду

Вес небоскребов в Нью-Йорке заставляет город опускаться ниже под воду. О том, что из-за недвижимости Большое Яблоко начало тонуть, сообщается в новом исследовании ученых Геологической службы США.

Всего в Нью-Йорке около миллиона зданий, суммарный вес которых составляет около 770 миллионов тонн. Из-за такой нагрузки каждый год город проседает на один-два миллиметра, причем в некоторых районах процесс идет быстрее. Ученые подчеркивают, что хотя цифры небольшие, постепенное приближение к воде делает мегаполис уязвимым перед стихийными бедствиями. В особенности риску подвергаются Бруклин, Куинс и Нижний Манхэттен.

«Перед Нью-Йорком стоят серьезные проблемы, связанные с опасностью наводнений. Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем по миру вдоль атлантического побережья Северной Америки», — добавил автор исследования, геолог Том Парсонс.

Наводнения представляют опасность не только для жителей, но и для зданий. Частое воздействие соленой воды на их фундамент может разъесть армирующую сталь и ослабить бетон. При этом большинство местных девелоперов не учитывают этот факт при разработке проектов.

В феврале 2022 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что уровень моря в США в ближайшие три десятилетия повысится сильнее, чем за последние сто лет. Из-за этого под угрозой наводнений окажутся прибрежные города, в том числе Нью-Йорк и Майами.