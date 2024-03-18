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17:29, 18 марта 2024Силовые структуры

Задержан подозреваемый в покушении на замректора луганского вуза

В ЛНР задержан подозреваемый в покушении на замректора луганского вуза Киселева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали подозреваемого в покушении на заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, задержан человек, лицо которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проводятся дальнейшие мероприятия.

4 марта служебная собака при осмотре авто Киселева обнаружила под днищем взрывчатку. Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу. Никто не пострадал.

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      Екатерина Кашурникова
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