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14:16, 18 марта 2024Силовые структуры

Полицейская операция в цеху с ядовитым стеклоомывателем попала на видео

В Башкирии полицейские провели операцию в цеху с ядовитым стеклоомывателем

В селе Нижегородка (Башкирия) полицейские провели операцию и выявили незаконный цех по производству ядовитого незамерзающего стеклоомывателя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили оперативное видео с задержанием организаторов нелегального цеха.

На кадрах видно, как правоохранители скрутили и положили на пол двоих мужчин. Также на запись попали контейнеры и бутылки с синей жидкостью, весы, рулоны с этикетками, мешки и оборудование для производства стеклоомывателя. По данным МВД, один из задержанных — мужчина из Уфы.

Именно он открыл нелегальный цех по производству незамерзающего стеклоомывателя в арендованном здании. Для этого фигурант приобрел несколько тонн метанола и этилового спирта. Полученную смесь он разбавлял водой и красителем, затем разливал в самодельно изготовленные бутылки и продавал.

Всего правоохранители изъяли около девяти тонн ядовитого стеклоомывателя. Экспертиза показала, что в жидкости содержалось около 30 процентов метанола. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области полицейские выявили цех по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости.

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      Анна Габай
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