В российском регионе нашли цех по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости

Полиция нашла под Тулой цех по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости

Дознаватель возбудил уголовное дело по факту обнаружения цеха по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости в Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Опасная жидкость была выявлена в автосервисе подмосковного Чехова, где была продана канистра, в содержимом которой имелся метанол. Полицейские выяснили, что стеклоомывающая жидкость была произведена на территории Тульской области. Там силовики нашли складское помещение, в котором ядовитую продукцию производили и хранили в промышленных масштабах.

Прокуратура предоставила «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны бутылки с опасной продукцией, канистры и бочки.

В рамках возбужденного по требованию Чеховской городской прокуратуры уголовного дела по статье 238 УК РФ («Производство и хранение продукции, не отвечающих требованиям безопасности») проводятся следственные действия по установлению всех участников криминального бизнеса.

Летом в нескольких регионах России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр», в котором оказался метанол, похищенный со склада МВД.

