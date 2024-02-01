В российском регионе нашли цех по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости
Дознаватель возбудил уголовное дело по факту обнаружения цеха по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости в Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Опасная жидкость была выявлена в автосервисе подмосковного Чехова, где была продана канистра, в содержимом которой имелся метанол. Полицейские выяснили, что стеклоомывающая жидкость была произведена на территории Тульской области. Там силовики нашли складское помещение, в котором ядовитую продукцию производили и хранили в промышленных масштабах.
Прокуратура предоставила «Ленте.ру» оперативное видео.
На кадрах видны бутылки с опасной продукцией, канистры и бочки.
В рамках возбужденного по требованию Чеховской городской прокуратуры уголовного дела по статье 238 УК РФ («Производство и хранение продукции, не отвечающих требованиям безопасности») проводятся следственные действия по установлению всех участников криминального бизнеса.
Летом в нескольких регионах России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр», в котором оказался метанол, похищенный со склада МВД.